ارتفاع طفيف في مبيعات البنك المركزي: جميعها للخارج.. كيف يغطي السوق احتياجه من الدولار؟

2021/01/24 | 13:23 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة بشكل طفيف، يوم الأحد، بافتتاح جلساته في الأسبوع الحالي، بالتزامن مع استقرار اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية عند ارتفاع يلامس التسعيرة الرسمية.

وشهد البنك المركزي العراقي خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا طفيفا في مبيعاته لم يتعدى 112 ألف دولار لتصل الى 3 مليون و337 ألف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينار لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي حيث بلغت المبيعات فيها 3 مليون و225 ألف دولار.

وذهبت جميع المبيعات لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات فيما لم يتم شراء للدولار بشكل نقدي، فيما قامت 4 مصارف بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.

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