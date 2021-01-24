ٔأم تنحر طفلتها بكربلاء.. وتدخل طبي ينقذها من موت محقق

2021/01/24 | 13:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد الكادر الطبي في مستشفى الامام الحسين بكربلاء، تمكنه من انقاذ طفلة بعمر 8 سنوات اقدمت والدتها على نحرها قبل عدة ايام.

وقال مدير المدينة الطبية في كربلاء، صباح الحسيني ، في تصريح صحفي، اليوم (24 كانون الثاني 2021)، إن "قسم الطوارئ، إستقبل أواخر الإسبوع الماضي، طفلة بعمر (8) سنوات، في منطقة المعملجي، بعد إقدام والدتها على نحر رقبتها، مما تسبب في قطع كامل للقصبة الهوائية والمريء ونزف حاد من الرقبة، كما كانت تعاني من صدمة وعائية حادة"، مبينا إن "العناية الإلهية، وسرعة إستجابة الملاكات الطبية والصحية، وخبرتهم الجيدة في الحالات الطارئة، كانت حاضرة في إنقاذها من موت محقق وإبقائها على قيد الحياة".

فيما ذكر أخصائي جراحة الصدر والأوعية الدموية، حسنين الموسوي، إنه "تم إستلام الطفلة المصابة أولا من قبل فريق قسم الطوارئ، يتقدمه أخصائي طب الطوارئ، الدكتور فاهم الجبوري، ويساعده الأطباء المقيمين والدوريين والملاكات التمريضية والصحية، حيث كانت إجراءات الفريق فورية وعاجلة، وذلك بعمل الإسعافات الأولية، المتمثلة بالمغذيات الوريدية، وقناني الدم، ووضع إنبوب القصبة الهوائية لحماية المجرى التنفسي".

وأضاف الموسوي، انه "تم الإتصال بنا للحضور إلى قسم الطوارئ، حيث كانت الطفلة تصارع الموت، وبحالة صدمة وعائية وفاقدة للوعي تماما، ونسبة الأوكسجين لديها 35 ٪، حيث تم إعطاء التخدير التام لها في داخل ردهة الطوارئ، وغسل منطقة الإصابة وتعقيمها، كون الطفلة، كانت تعاني من قطع في القصبة الهوائية والمريء".

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