ٔأم تنحر طفلتها بكربلاء.. وتدخل طبي ينقذها من موت محقق

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اكد الكادر الطبي في مستشفى الامام الحسين بكربلاء، تمكنه من انقاذ طفلة بعمر 8 سنوات اقدمت والدتها على نحرها قبل عدة ايام.
وقال مدير المدينة الطبية في كربلاء، صباح الحسيني ، في تصريح صحفي، اليوم (24 كانون الثاني 2021)، إن "قسم الطوارئ، إستقبل أواخر الإسبوع الماضي، طفلة بعمر (8) سنوات، في منطقة المعملجي، بعد إقدام والدتها على نحر رقبتها، مما تسبب في قطع كامل للقصبة الهوائية والمريء ونزف حاد من الرقبة، كما كانت تعاني من صدمة وعائية حادة"، مبينا إن "العناية الإلهية، وسرعة إستجابة الملاكات الطبية والصحية، وخبرتهم الجيدة في الحالات الطارئة، كانت حاضرة في إنقاذها من موت محقق وإبقائها على قيد الحياة".
فيما ذكر أخصائي جراحة الصدر والأوعية الدموية، حسنين الموسوي، إنه "تم إستلام الطفلة المصابة أولا من قبل فريق قسم الطوارئ، يتقدمه أخصائي طب الطوارئ، الدكتور فاهم الجبوري، ويساعده الأطباء المقيمين والدوريين والملاكات التمريضية والصحية، حيث كانت إجراءات الفريق فورية وعاجلة، وذلك بعمل الإسعافات الأولية، المتمثلة بالمغذيات الوريدية، وقناني الدم، ووضع إنبوب القصبة الهوائية لحماية المجرى التنفسي".
وأضاف الموسوي، انه "تم الإتصال بنا للحضور إلى قسم الطوارئ، حيث كانت الطفلة تصارع الموت، وبحالة صدمة وعائية وفاقدة للوعي تماما، ونسبة الأوكسجين لديها 35 ٪، حيث تم إعطاء التخدير التام لها في داخل ردهة الطوارئ، وغسل منطقة الإصابة وتعقيمها، كون الطفلة، كانت تعاني من قطع في القصبة الهوائية والمريء".
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