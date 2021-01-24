2021/01/24 | 13:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 21 دقیقة

232 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الأحد، القبض على ثلاثة إرهابيين على صلة بتنظيم داعش في قضاء هيت شمال مدينة الرمادي، وذلك ضمن عمليات "ثأر الشهداء".

وذكر الجهاز في بيان، اليوم، 24 كانون الثاني 2021، أنه "لليوم الثالث على التوالي يواصل جهاز مكافحة الإرهاب سلسلة عملياته الناجحة التي انطلقت فجر يوم الجمعة، وتمكنت تشكيلات الجهاز من ضرب شبكة إرهابية لها صلات عديدة مع بقايا عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف أنه "تم إلقاء القبض على 3 عناصر إرهابية في قضاء هيت شمال مدينة الرمادي، وعثر معهم على وثائق هامة وناظور يستخدم لمراقبة الأرتال العسكرية".

وأشار البيان إلى ان "عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم وصل إلى 10 عناصر خلال الأيام الثلاثة الماضية"، مؤكدا أن" جهاز مكافحة الإرهاب يستمد قوته من مؤازرة الشعب العراقي وبدوره لم ولن يتوقف عن تنفيذ مهامه الأساسية والمهام التي يكلف بها حتى يصل العراق إلى أجواء آمنة ومستقرة".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة الإرهاب: اعتقال عناصر شبكة إرهابية على صلة بداعش في قضاء هيت) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة الإرهاب: اعتقال عناصر شبكة إرهابية على صلة بداعش في قضاء هيت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).