الاحتلال الإسرائيلي یمنع ترميم قبة الصخرة 

2021/01/24 | 13:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، استكمال أعمال ترميم الرخام والدعامات الداخلية في مصلى قبة الصخرة في حرم المسجد الأقصى المبارك.وقال مدير لجنة الإعمار في الأقصى، بسام الحلاق، إن “قوات الاحتلال داهمت مصلى قبة الصخرة، ومنعت العاملين من استكمال اعمال الترميم، وهددتهم بالإبعاد وبالاعتقال في حال الاستمرار بالعمل”.وأضاف الحلاق أن القوات منعت أمس لجنة الأعمار في الأقصى، من تنفيذ أعمال صيانة وترميم في المصلى المرواني.



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