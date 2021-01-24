إطلاق رواتب الموظفين: مصرف الرافدين يبدأ الصرف.. وبيان من الرشيد

2021/01/24 | 13:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أطلقت المصارف الحكومية، الأحد، رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني/يناير.

وذكر مصرف الرافدين في بيان، 24 كانون الثاني/يناير، أنّ فروعه بدأت بصرف رواتب الموظفين في المؤسسات والدوائر الممولة ذاتيًا ومركزيًا.

فيما قال مصرف الرشيد، إنّ فروعه باشرت برفع رواتب موظفي الدوائر الحكومية الموطنة رواتبها لدى المصرف، داعيًا في بيان، كافة الموظفين إلى مراجعة فروع المصرف ومكاتب الصرف الآلي حال استلامهم رسائل نصية تعلمهم برفع الراتب.

وأعلنت وزارة المالية، الأربعاء 20 كانون الثاني/يناير، إطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني/يناير للعام 2021.

وأكدت الوزارة، أنّ "دائرة المحاسبة التابعة لها، أطلقت دفعات تمويل الرواتب للوزارات كافة لشهر كانون الثاني"، داعية الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى مراجعة دائرة المحاسبة لغرض بدء إجراءات تمويل الرواتب وفقا للسياقات المتبعة.

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