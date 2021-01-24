“تقدم” تكشف حقيقة حضور رئيس “فيفا” الى البصرة

2021/01/24 | 13:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تكشف وكالة “تقدم” حقيقة حضور رئيس الاتحاد الدولي بكرة القدم “فيفا” جياني انفانتينو الى محافظة البصرة.

وقال مدير عام التربية البدنية في وزارة الشباب والرياضة احمد الموسوي لـ”تقدم” إن “وزارة الشباب والرياضة وبالتنسيق مع الهيئة التطبيعية ومحافظة البصرة والجهات الامنية، اكملت اجراءات اصدار تأشيرة الدخول لرئيس فيفا”.

واوضح ان “جياني انفانتينو لم يحسم موقفه حتى الان من المجيء الى البصرة من عدمه، لكنه كان قد رحب بالفكرة جداً حين قابل وزير الشباب والرياضة في قطر خلال الفترة الماضية”.

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