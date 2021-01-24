العراق وايران يبرمان مسودة لربط “شلمجة” بـ”البصرة” سككيا

2021/01/24 | 13:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت شركة بناء وتطوير البنى التحتية للشحن والنقل الايرانية عباس خطيبي عن، الاحد، عن إعداد مسودة مذكرة خاصة بمشروع الربط سككي بين ” شلمجة” جنوب غرب ايران مع البصرة جنوبي العراق.وقال خطيبي في تصريح أوردته وكالة “فارس” واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “من المقرر عقد إجتماع بعد 25 يوما في بغداد، لحسم مسودة المذكرة، متوقعا اتخاذ الخطوات النهائية لبدء العمليات الانشائية لمشروع خط سكك الحديد شلمجة – البصرة في العراق”.وأضاف، أن “المسودة سيتم إرسالها للجانب العراقي في غضون 10 أيام، بهدف التحضير لتوقيع مذكرة التعاون بين المدير التنفيذي للشركة الايرانية ووزير النقل العراقي لبدء العمليات التنفيذية للمشروع في الاراضي العراقية”.وبيّن أن “ايران ستمول وتنفذ وتوظف استثمارات في المشروع وفق صيغة BOT (بناء – تشغيل – تسليم)، مشيرا الى أن الجانب العراقي طالب بعقد المذكرة لتحديد الابعاد المالية للمشروع وآلية عودة الاستثمارات بعد ما أكدت الشركة الايرانية ضرورة اجراء مسح في الاراضي العراقية وكيفية التخلص من الالغام وغيرها من الامور الفنية”.



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