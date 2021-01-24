حكم جديد بالسجن ضد مدير هيئة التقاعد السابق احمد الساعدي

2021/01/24 | 13:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت محكمة جنايات محكمة مكافحة الفساد المركزية، اليوم الاحد، حكماً جديداً بالسجن ضد مدير هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي عن قضية ثانية.وقال مصدر قضائي، إنّ “المحكمة أصدرت حكماً بالسجن ست سنوات بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد والجرائم المهمة بحق المتهم (أحمد عبد الجليل) وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983)، عن موضوع تقاضي […]

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