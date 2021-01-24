برباعية في شباك الافيس.. ريال مدريد يعود الى سكة الانتصارات بالليغا

2021/01/24 | 13:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]قاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد، لتحقيق انتصار عريض بنتيجة (4-1) على ديبورتيفو ألافيس، مساء امس السبت، في إطار منافسات الجولة 20 من الليغا الاسبانية.

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