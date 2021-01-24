تزامنا مع ارتفاع عدد الإصابات.. دبي تعيد جدولة مواعيد تلقي لقاح فايزر

2021/01/24 | 13:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دبي أنها ستعيد جدولة المواعيد الخاصة بتلقي السكان الجرعة الأولى من لقاح فايزر بيونتيك المضاد لفيروس كورونا بسبب تباطؤ عالمي في تسليم اللقاحات.

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