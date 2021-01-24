بالصور:طلبة جامعة الموصل يقيمون صلاة الغائب على ارواح شهداء تفجيرات ساحة الطيران

2021/01/24 | 13:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهرت صورا حصلت عليها وكالة نون قيام

طلبة جامعة الموصل بصلاة الغائب على

ارواح شهداء تفجيرات ساحة الطيران في

داخل الحرم الجامعي

يذكر ان اعتداءاً ارهابياً نفذه

انتحاريان استهدف المدنيين والباعة

المتجول

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