الشيخ جمال الضاري: على الكاظمي الانتباه للملف الأمني

2021/01/24 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: الاستمرار بالإستراتيجية “الفاشلة” للقضاء على ‫الإرهاب‬، رغم تكرار الهجمات الإرهابية، يؤكد وجود “غاية خبيثة” لاستمرار نزيف الدم العراقي، على السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الانتباه للملف الأمني وإشراك ابناء المناطق بالمنظومة الأمنية، وعدم تكرار اخطاء من سبقوه.رحم الله شهداء ‫العراق‬ والشفاء للجرحى.

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