2021/01/24 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد والجرائم المهمة صدر حكم محكمة جنايات محكمة مكافحة الفساد المركزية بالسجن لمدة اربع سنوات للمتهم بهاء عبد الحسين عبد الهادي وفق احكام المادة ٣١٠ من قانون العقوبات وغرامة قدرها ١٠ ملايين دينار عن موضوع اعطاء رشاوي للمتهم احمد عبد الجليل رئيس هيئة التقاعد.

يتبع.



.



.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن لمدير شركة ’’كي كارد’’ بتهمة تقديم رشوة إلى مدير التقاعد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجن لمدير شركة ’’كي كارد’’ بتهمة تقديم رشوة إلى مدير التقاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).