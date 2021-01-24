2021/01/24 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الأحد، حكما بالسجن ست سنوات بحق مدير هيأة التقاعد الوطنية السابق أحمد عبد الجليل الساعدي بتهمة تقاضي رشاوي مع متهم أخر.

وذكر مصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، أنه "بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد والجرائم المهمة، صدر حكم محكمة جنايات محكمة مكافحة الفساد المركزية بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدير هيأة التقاعد الوطنية السابق، المتهم (أحمد عبد الجليل الساعدي) وفق احكام القرار 160 لسنة 1983)".

وأضاف، أن "الحكم جاء عن موضوع تقاضي الساعدي رشاوي من المتهم (بهاء عبد الحسين) مع غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار، مبينا أن، هذا الحكم عن قضية من بين 6 قضايا".

وأصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، الثلاثاء الماضي، حكماً بالسجن المؤقت ضد رئيس هيأة التقاعد السابق أحمد الساعدي.

وقال إعلام القضاء في بيان، إنه "أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية اليوم الثلاثاء الموافق 19 / 1 /2021 حكماً بالسجن المؤقت لمدة ست سنوات بحق رئيس هيأة التقاعد السابق أحمد عبد الجليل الساعدي، عن اخذه مبالغ رشوة فيما يخص عقد التأمين الصحي الخاص بالمتقاعدين".

وأضاف، "كما قررت المحكمة إتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع أعضاء مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الدولة استنادا للقرار 160 لسنة 1983".

وفي وقت سابق اليوم، صدر حكم قضائي، ضد رئيس هيأة التقاعد الوطنية السابق أحمد عبد الجليل الساعدي بالحبس 6 سنوات عن جريمة رشوة في عقد التأمين حسب القرار 160 لسنة 1983.

وقررت لجنة الأمر الديواني، (29) حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس هيأة التقاعد السابق أحمد عبدالجليل الساعدي، وشقيقه وزوجاتهم وأولادهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدور حكم جديد بالسجن على مدير التقاعد السابق أحمد الساعدي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدور حكم جديد بالسجن على مدير التقاعد السابق أحمد الساعدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).