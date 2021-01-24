أسباب وأعراض سرطان الغدة الدرقية - مصعب قاسم عزاوي

2021/01/24 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في المركز الثقافي في لندن.أعراض سرطان الغدة الدرقيةيميل سرطان الغدة الدرقية في مراحله الابتدائية إلى عدم التسبب في أي أعراض أو إلى إحداث أعراض طفيفة لا يلتفت المصاب به إليها.وتشمل الأعراض الرئيسية لسرطان الغدة الدرقية على تجمع أو على ورم في الجزء الأمامي من الرقبة مباشرة تح ......





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