ملاحظات على هامش دعوة بعض قيادات حركة النهضة الاسلاموية مليشياتها لمعاضدة رجال الأمن خلال الاحتجاجات... ! - عمران حاضري

2021/01/24 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عمران_حاضري ملاحظات على هامش دعوة بعض قيادات حركة النهضة الاسلاموية مليشياتها " لمعاضدة رجال الأمن خلال الاحتجاجات"...!!!1/ حركة النهضة ككل حركات الإسلام السياسي ظاهرة انتحارية كشفت في وقت قياسي عن طبيعتها الاستبدادية التسلطية الغنائمية من موقعها الجديد في السلطة (بدعم خارجي امريكي/قطري/ تركي أساساً عبر الإسراع بالعملية الانتخابية و كسر إرادة الشعب المنتفض في مراكمة وعيه و تنظيم تحركاته و استكمال ثورته ب ......





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