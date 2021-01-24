لامحل لهذا الوهم .. - حمدى عبد العزيز

2021/01/24 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حمدى_عبد_العزيز بالقطع هناك فوارق واختلافات عديدة ومتنوعة يمكن توقعها والحديث عنها باستفاضة ، وذلك بين إدارة ترامب والإدارة المزمعة تحت رئاسة جو بايدن ..



، ولكن الذين يتصورون أن (صفقة القرن) قد انتهت بنهاية ترامب ومجئ بايدن ربما يكونوا واهمين ، ولم يدرسوا - بعمق ملائم - طبيعة السياسات الأمريكية تجاه الشرق الأوسط ، وهي ثابتة لاتتغير مبادئها بتغير الإدارات ..صفقة القرن مشروع تحققت منه أجزاء مهمة علي الأرض ......





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