استفتاء يُظهر رأي العراقيين في التلقيح ضد كورونا

2021/01/24 | 13:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر استفتاء رأي العراقيين في القبول من عدمه من التلقيح ضد فيروس كورونا.

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