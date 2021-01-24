عضو الاقتصاد النيابية : النفقات المقترحة في موازنة ٢٠٢١ المبالغ بها كثيرا

2021/01/24 | 13:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مازن الفيلي ، على ضرورة تخفيض النفقات المقترحة في موازنة ٢٠٢١ المبالغ بها كثيرا ، ونعتقد بالاعتماد على المصروفات الفعلية لسنوات( ٢٠١٨)،(٢٠١٩)،(٢٠٢٠) ان النفقات الواقعية المطلوبة لعام ٢٠٢١ لا تتجاوز (١٠٢) تريليون وفق الأرقام المبينة ادناه :

1.



تعويضات الموظفين ( ٥٣) تريليون دينار2.



النفقات الحاكمة ( وتشمل البطاقة التموينية ، الأدوية ، دعم شراء محصول الحنطة والشلب ، استيراد الطاقة ) تساوي ( ٧) تريليون دينار .3.



شبكة الرعاية الاجتماعية (٥) تريليون دينار4.



منح معيلي ذوي الاحتياجات الخاصة (٣١٨) مليار دينار5.



التقاعد المدني والعسكري والمكافآت التقاعدية ( ١٨،٣) تريليون دينار6.



السلع والخدمات للوزارات الأمنية والصحة ولقطاع الطاقة ( ٥) تريليون دينار7.



صيانة الموجودات (١٥٠) مليار دينار8.



القروض (٣) تريليون دينار9.



الموازنة الاستثمارية ( ٨) تريليون دينار .10.



تنمية المحافظات (٢) تريليون دينارالمجموع للنفقات الضرورية لسنة ٢٠٢١ يساوي ( ١٠٢) تريليون دينار تقريبا .

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