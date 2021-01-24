2021/01/24 | 13:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حكمت محكمة جنايات محكمة مكافحة الفساد المركزية بالسجن ست سنوات على مدير التقاعد السابق احمد عبد الجليل .وصدر قرار الحكم بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد والجرائم المهمة ، وفق احكام القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣، عن موضوع تقاضي رشاوى من المتهم ( بهاء عبد الحسين) مع غرامة مالية ١٠ ملايين دينار.و الحكم عن قضية واحدة فقط من بين 6 قضايا./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكم على مدير التقاعد السابق بالسجن ست سنوات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكم على مدير التقاعد السابق بالسجن ست سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).