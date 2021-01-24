رئيس الاتحاد الأسيوي يعتذر عن حضور ودية العراق والكويت

2021/01/24 | 13:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قدم رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم اعتذاره عن الحضور إلى العراق لمشاهدة ودية العراق والكويت المقررة يوم الاربعاء المقبل في البصرة.وقال وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في تصريح صحفي :" ان الوزارة تلقت اعتذار رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم لعدم قدرته على الحضور إلى مدينة البصرة في المباراة الودية المرتقبة مع الأشقاء الكويتيين يوم الأربعاء المقبل".يشار إلى أن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وجه دعوة بوقت سابق لرئيسي الاتحادين الدولي انفانتينو و الأسيوي سلمان بن إبراهيم لحضور المباراة الودية بين منتخبي العراق والكويت./انتهى

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