الانبار تعلن اعادة افتتاح جسر حيوي على الطريق الدولي السريع

2021/01/24 | 13:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..اعلن محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، الاحد، عن اعادة افتتاح جسر حيوي على الطريق الدولي السريع للمرة الاولى منذ تحرير مدن الانبار.وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة الانبار المحلية وبالتنسيق مع وزارة الاعمار والاسكان وبدعم من صندوق النقد الدولي اعادت افتتاح جسر الموظفين على الطريق الدولي السريع شرقي مدينة الفلوجة في خطوة تهدف الى انسيابية حركة مرور العجلات لاسيما شاحنات نقل البضائع القادمة من المنافذ الحدودية في الانبار الى محافظات العراق”.واضاف ان” الجسر اغلق منذ اكثر من خمسة اعوام نتيجة تفجيرة من قبل عصابات داعش الاجرامية ابان سيطرتها على مساحات واسعة من مدن الانبار”.وأوضح الدليمي، أن “افتتاح الجسر سوف يكون عامل مهم في انتعاش حركة التبادل التجاري بين الدول الثلاثة الاردن والسعودية وسوريا غربي الانبار ويعد الجسر من اهم الجسور الحيوية على الطريق الدولي السريع”، مشيرا إلى أن “اعادة افتتاح الجسر سوف يساهم في فك الاختناقات المرورية “.



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