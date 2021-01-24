بعد 6 سنوات.. العراق يتحدث عن طريقة لتوفير الطاقة قد تنفي احتياجه للغاز

2021/01/24 | 13:53 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن وزير النفط، احسان عبد الجبار، عزم العراق التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول العام 2027.

وقال عبد الجبار في تغريدة على موقع تويتر” إن “هدفنا الحيوي هو التحول للطاقة النظيفة والمتجددة للوصول الى انتاج ما يقارب 20ـ30% من مجموع انتاج الطاقة الكلي قبل عام 2027”.

وأضاف أن “دعم الحكومة الاتحادية هو مفتاح نجاح هذه الرؤية”.

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