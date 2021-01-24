نائب: زيارة وفد حكومة الاقليم الى بغداد خطوة ايجابية

2021/01/24 | 13:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يتوجه وفد من حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، الى العاصمة الاتحادية بغداد لبحث مستحقات اقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وقال مصدر مطلع خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان وفد من حكومة اقليم كوردستان سيتوجه، اليوم الأحد، الى العاصمة بغداد لبحث مسألة تثبيت مستحقات اقليم كوردستان من مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

من جانبها اكدت اللجنة المالية النيابية ان زيارة الوفد خطوة ايجابية باتجاه معالجة المشاكل العالقة بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وقال النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان زيارة وفد حكومة اقليم كوردستان الى بغداد والاجتماع مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب خطوة ايجابية باتجاه معالجة المشاكل المالية العالقة.

واضاف: ان اللجنة المالية تحتاج الى معرفة بعض التفاصيل حول ملف النفط في اقليم كوردستان وحجم الواردات والنفقات ومن الافضل ان يجيب وفد حكومة اقليم كوردستان بنفسه على تلك الاسئلة وهذا افضل ان تجري الاجتماعات بشكل مباشر.

PUKmedia خاص

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