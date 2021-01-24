2021/01/24 | 13:56 - المصدر: عين العراق

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الأحد 24 يناير 2021 | 01:43 مساءً

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جمال المحمداوي يكشف عن مبلغ ٥٤ مليار دينار بذمة قوات التحالف الدولي لصالح العراق ويدعو لاستردادها

كشف عضو مجلس النواب، النائب جمال المحمداوي، عن مايزيد عن (٥٤) مليار دينار بذمة قوات التحالف الدولي لصالح فندق الرشيد وفندق بابل السياحي، داعيا إلى استردادها بشكل عاجل.



وقال المحمداوي في بيان صحفي " وجهنا كتابا رسميا إلى مكتب رئيس الوزراء /فريق استرداد أموال العراق وقد خاطبنا وزارة الثقافة سابقا بسؤال برلماني في (١٤/ ١٢ / ٢٠٢٠) بشأن المبالغ المترتبة على قوات التحالف الدولي لصالح فندقي الرشيد وبابل السياحي والبالغة ( ٥٤٨٥٠)مليون دينار (أربعة وخمسون مليار وثمانمائة مليون دينار) وحسب تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادية ".



وطالب المحمداوي" بيان إجراءات مكتب رئيس الوزراء /فريق استرداد الأموال بشأن هذه المبالغ ".



ودعا إلى" استردادها بشكل عاجل وعدم التهاون في استحصال أموال الشعب العراقي ، وإعداد قاعدة بيانات بالمبالغ المترتبة بذمة قوات التحالف الدولي ووضع آليات مناسبة لاستردادها".

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