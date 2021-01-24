مؤشرات التداول الأسبوعية للبورصة خلال الاسبوع الماضي

2021/01/24 | 13:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت البورصة تداولها 10 مليارات سهم خلال الاسبوع الماضي عبر تنيظم خمس جلسات تداول.

وجرى خلال الاسبوع عقد 5 جلسات تداول بدأت من يوم الاحد 17/01/2021 الى يوم الخميس المصادف 21/01/2021.

شهدت الجلسات تداول 10 مليارات سهم بقيمة 5 مليارات دينار.

واغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على 490.76 نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على 491.57 نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره 0.16% عن اغلاقه في اول الجلسة.

كما تم خلال الاسبوع تنفيذ أكثر من 2000 عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

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