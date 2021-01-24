اعادة تعيين صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي

2021/01/24 | 14:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، الأحد، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيساً لمجلس الوزراء.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن “أمير دولة الكويت بعد مشاورات تقليدية أمر بالآتي: يعين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم”.

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