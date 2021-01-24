نائبة : لم يتم التقرب للنقاط الخلافية التي تخص الإقليم لغاية الان

2021/01/24 | 14:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..أكدت عضو مجلس النواب عالية نصيف , الأحد , انه لم يتم التقرب وفتح نقاش بخصوص النقاط الخلافية التي تخص الإقليم لغاية الان , مبينة ان اللجنة ستستمر باستضافة الوزراء المعنيين والمحافظين .وقالت نصيف في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اللجنة المالية النيابية ناقشت العديد من المقترحات التي تم طرحها خلال القراءة الثانية حيث تم تضمين العديد منها ” .وأضافت ان ” النقاط الخلافية التي تخص الإقليم لم يتم التطرق اليها لغاية الان ” , مشيرة الى ان ” اللجنة مستمرة باستضافة الوزراء المعنيين بالموازنة وكذلك استمرارها باستضافة المحافظين ” .وكان مصدر في اللجنة المالية اكد لـ /المعلومة / امس أن اللجنة ستنتهي من اعداد الصياغة القانونية لمشروع الموازنة وعرضها للتصويت خلال عشرة أيام.



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