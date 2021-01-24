الحكم القطري سلمان فلاحي يقود ودية منتخبنا والكويت

2021/01/24 | 14:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سمى الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاحد، طاقم تحكيمي قطري دولي لقيادة المباراة الودية التي تجمع منتخبي العراق والكويت بالسابع والعشرين من الشهر الجاري في استاد جذع النخلة الدولي في البصرة.ويتألف الطاقم القطري من الدولي سلمان فلاحي، وفيصل الشمري مساعد أول وجمعة بورشيد مساعد ثاني والحكم الرابع الدولي العراقي الدكتور واثق محمد فيما […]

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