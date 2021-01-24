حارس إيراني يفوز بجائزة افضل لاعب في آسيا

2021/01/24 | 14:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة فاز حارس مرمى بيرسيبوليس الإيراني، حامد لاك، بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2020، وذلك بعد أن جمع أعلى عدد من النقاط من تصويت الجمهور، وآراء الخبراء.تفوق حامد لاك 30 عاماً على لاعب أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، يوون بيت جارام، وحل ثالثاً نجم بيرسيبوليس، العراقي بشار رسن.ورغم خسارة بيرسيبوليس في […]

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