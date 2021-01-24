الدفاع المدني: انتشال خمس جثث من عائلة واحدة قضوا في حريق شمال غرب بغداد

2021/01/24 | 14:12 - المصدر: NRT عربية

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من امام المنزل المحترق

فوتو: ارشيف

منذ 32 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأحد، ان فرقها تمكنت من اخماد حريق اندلع داخل منزل في منطقة الغزالية شمال غرب بغداد جانب الكرخ.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، 24 كانون الثاني 2021، أن "فرق الدفاع المدني اقتحمت المنزل ووجدت خمسة جثث تعود لأسرة مكونة من الاب والام وثلاثة أطفال الاول بعمر 7 سنوات والثاني بعمر 10 سنوات والثالثة 12 سنه فارقوا الحياة اختناقا بسبب نواتج الحريق أثناء النوم".

وتابع البيان انه "على اثر ذلك تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبراء الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل المنزل ".

وأوضح ان "التقارير الأولية تشير الى ان سبب الحادث كان نتيجة ترك المدافئ تعمل أثناء النوم".

وأشار إلى ان مديرية الدفاع المدني شددت بعدم ترك المدافئ تعمل أثناء النوم لتجنب وقوع حوادث الحريق والموت خنقا بنواتجها .

ر.إ

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