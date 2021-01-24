إسرائيل تنشر صواريخ في الخليج

2021/01/24 | 14:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام بأن إسرائيل وافقت

على نشر الولايات المتحدة بطاريات من

منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية في

منطقة الخليج.

ونقلت صحيفة هارتس اليوم الأحد عن

مصادر عسكرية إسرائيلية تأكيدها أن

كبار المسؤ

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