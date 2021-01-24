أمير الكويت يعين صباح الخالد الصباح رئيساً للوزراء

2021/01/24 | 14:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عين أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، الأحد، صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا للوزراء.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، تابعها "ناس"، (24 كانون الثاني 2021)، "أمر أميري بتعيين صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم".

وفي وقت سابق، قبل أمير الكويت استقالة رئيس الوزراء صباح الخالد والوزراء، وطلب أن يستمر رئيس الحكومة والوزراء في تصريف العاجل كل في شؤون منصبه إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.

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