المالية النيابية: نسعى لتخفيض حجم الموازنة من خلال تقليل الانفاق العام

2021/01/24 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت اللجنة المالية النيابية، سعيها لتخفيض حجم الموازنة الى مئة وثلاثين تريليون دينار ورفع حجم الايرادات الى مئة وعشرين تريليوناً.

وقال عضو اللجنة النائب ناجي السعيدي، إن تخفيض العجز سيكون من خلال تقليل الانفاق العام وما تسمى بنفقات الترف الحكومي، وتعظيم الايرادات العامة.

واشار الى ان وزارة المالية فشلت للمرة الثانية في توصيل بيانات دقيقة وحقيقية عن حجم الايرادات العامة والنفقات العامة، مؤكدا ان الوزارة لا تعرف حجم الموظفين بالدولة وهذه كارثة اقتصادية.

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