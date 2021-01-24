2021/01/24 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أوضح اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الأحد (24 كانون الثاني 2021)، نوع المعركة التي تخوضها القوات الأمنية ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، فيما وجّه دعوة إلى المواطنين للتبليغ عن المشتبه بهم.

وقال رسول في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "الاستخبارات عملت بشكل كبير خلال الأيام الماضية، للتوصل إلى مَن قام بتهيئة ودخول الإرهابيين لتنفيذ تفجير ساحة الطيران، ولن يكون هناك تهاوناً في مثل هكذا خروقات".

وأضاف، أن "هناك محاولات كانت من العصابات الإرهابية للدخول إلى بغداد"، مؤكداً "القضاء على الكثير من الشبكات الإرهابية التابعة لعناصر التنظيم".

وأشار إلى أن "عمليات استخباراتية واستباقية نفذت منذ فجر الجمعة من قبل جهاز مكافحة الإرهاب، في منطقة الرضوانية ببغداد، والفلوجة، والكرمة، وشمال مدينة الرمادي هيت، وحصيلتها إلقاء القبض على 10 إرهابيين".

وأكد اللواء رسول، أن "الجهد الاستخباري مستمر، وسنضرب بقوة ويد من حديد وسنلاحق الإرهابيين لتدمير أي شبكة إرهابية تحاول المساس بأمن المواطنين في أي مكان".

وأوضح، أن "المعركة الحالية هي استخباراتية، ولدينا استراتيجية وهناك اشراف مباشر ومتابعة دقيقة من قبل رئيس الوزراء"، مشدداً على "ضرورة توحيد الجهد الاستخباري".

ولفت إلى أن الكاظمي لديه "رؤية خاصة، وهو رجل استخباراتي ورئيس جهاز المخابرات ولديه كل المعلومات، وهو يؤكد على عدم التهاون، وما حصل يعد خرقاً ولا نسمح بتكراره، ولا تهاون بأي قرار يتخذ".

وبشأن تأمين الحدود مع الجانب السوري، أوضح الناطق باسم القائد العام، أن "أكثر من 300 آلية اشتركت بتأمين الحدود السورية، ووضع سياج وأسلاك شائكة، وتوحدت الجهود لتأمينها".

وأكمل قائلاً، إن "الشعب لديه ثقة بالأجهزة الأمنية، وقواتنا ستضرب بقوة ويد من حديد، وسنلاحق الإرهابيين، وندمر ما تبقى منهم، والأمن مسؤولية الجميع".

ووجه رسول، "دعوة إلى الشعب العراقي، بالتبليغ عن أي حالة مشبوهة وأي معلومة تفيد الأجهزة الاستخبارية"، مؤكداً أن "الأمن مسؤولية الجميع، وقواتنا ستضرب وتسحق ما تبقى من الفلول الإرهابية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موجّهاً دعوة للمواطنين.. اللواء رسول يتحدث عن طبيعة المعركة الحالية مع داعش) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موجّهاً دعوة للمواطنين.. اللواء رسول يتحدث عن طبيعة المعركة الحالية مع داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).