الحبس لمدير شركة ’’كي كارد’’ بتهمة تقديم رشوة إلى مدير التقاعد

2021/01/24 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت محكمة جنايات محكمة مكافحة الفساد المركزية، اليوم الأحد، حكما بالحبس لمدة أربع سنوات بحق مدير شركة (كي كارد)، المتهم بهاء عبد الحسين عبد الهادي بتهمة تقديم رشاوي إلى مدير هيأة التقاعد الوطنية السابق، المتهم أحمد عبد الجليل الساعدي.

وذكر مصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، أنه "بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد والجرائم المهمة، صدر حكم محكمة جنايات محكمة مكافحة الفساد المركزية بالحبس لمدة أربع سنوات، بحق مدير شركة (كي كارد)، المتهم بهاء عبد الحسين عبد الهادي وفق أحكام المادة 310 من قانون العقوبات وغرامة قدرها 10 ملايين دينار".

وأضاف، أن "الحكم، جاء بتهمة تقديم المتهم بهاء عبد الحسين، رشاوي إلى مدير هيأة التقاعد الوطنية السابق، المتهم أحمد عبد الجليل الساعدي".

وأصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في وقت سابق اليوم الأحد، حكما بالسجن ست سنوات بحق مدير هيأة التقاعد الوطنية السابق أحمد عبد الجليل الساعدي بتهمة تقاضي رشاوي مع متهم أخر.

وذكر مصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، أنه "بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد والجرائم المهمة، صدر حكم محكمة جنايات محكمة مكافحة الفساد المركزية بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدير هيأة التقاعد الوطنية السابق، المتهم (أحمد عبد الجليل الساعدي) وفق احكام القرار 160 لسنة 1983)".

وأضاف، أن "الحكم جاء عن موضوع تقاضي الساعدي رشاوي من المتهم (بهاء عبد الحسين) مع غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار، مبينا أن، هذا الحكم عن قضية من بين 6 قضايا".

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