العراقيون يرفعون الصوت متوعدين.. ’سنسحق خفافيش الظلام’

2021/01/24 | 14:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء وجمهور المقاومة مع العديد من الهاشتاغات التي تصدرت ترند العراق نذكر منها "#الحشد_الشعبي"، "#صلاح_الدين"، ...

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