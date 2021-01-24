شاهد: العراق..الخميس الدامي وليلة الأحد الظلماء

2021/01/24 | 14:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوات الحشد الشعبي تخوض مواجهات عنيفة شرق صلاح الدين، لصد هجوم شنته داعش الارهابية

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