2021/01/24 | 14:16 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اذاعة الناصرية: تخصيص 850 مليون دينار لانشاء شوارع في قضاء سيد دخيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/24 | 14:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اذاعة الناصرية: تخصيص 850 مليون دينار لانشاء شوارع في قضاء سيد دخيل) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اذاعة الناصرية: تخصيص 850 مليون دينار لانشاء شوارع في قضاء سيد دخيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).