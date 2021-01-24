وفاة عائلة من 5 افراد بحريق غربي بغداد

2021/01/24 | 14:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت مديرية الدفاع المدني ،انها تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع داخل منزل في منطقة الغزالية شمال غرب بغداد الكرخ.وذكرت في بيان: ان فرق الدفاع المدني اقتحمت المنزل ووجدت خمس جثث تعود لأسرة مكونة من الاب والام وثلاثة أطفال الاول بعمر 7 سنوات والثاني بعمر 10 سنوات والثالثة 12 سنه فارقوا الحياة اختناقاً بسبب نواتج الحريق أثناء النوم ./انتهى3

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