الحكم بالسجن أربع سنوات بحق مدير شركة

2021/01/24 | 14:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أصدرت محكمة مكافحة الفساد حكما بالسجن لمدة أربع سنوات بحق مدير شركة كي كارد.

وذكر مصدر قضائي لوكالة الانباء العراقية(واع)،اليوم الاحد، انه"بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد والجرائم المهمة ،صدر حكم محكمة جنايات محكمة مكافحة الفساد المركزية بالسجن لمدة أربع سنوات بحق المتهم (بهاء عبد الحسين عبد الهادي)مدير شركة كي كارد وفق احكام المادة ٣١٠ من قانون العقوبات".

واضاف انه"تم فرض ايضا غرامة قدرها ١٠ ملايين دينار عن موضوع اعطاء رشاوي للمتهم احمد عبد الجليل رئيس هيئة التقاعد الوطنية السابق".

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