حكم جديد بالسجن على مدير هيئة التقاعد السابق احمد الساعدي

2021/01/24 | 14:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات محكمة مكافحة الفساد المركزية، اليوم الاحد، حكماً جديداً بالسجن ضد مدير هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي عن قضية ثانية.

وقال مصدر قضائي، إنّ "المحكمة أصدرت حكماً بالسجن ست سنوات بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد والجرائم المهمة بحق المتهم (أحمد عبد الجليل) وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983)، عن موضوع تقاضي رشاوى من المتهم (بهاء عبد الحسين) مدير شركة ’كي كارد’".

وأضاف أنّ "الحكم تضمن غرامة بقيمة 10 ملايين دينار"، مبيناً أنّ "القضية هي الثانية من أصل 6 قضايا ضد الساعدي".

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