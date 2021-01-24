بارزاني: من السهل وصول داعش الى بغداد لعدم وجود اعتراض قوي على الارهاب!

2021/01/24 | 14:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد مسؤول محور مخمور – كوير في قوات البيشمركة سيروان بارزاني، أن تنظيم داعش مزود بأسلحة متطورة غير معروفة المصدر، مبينا ان التنظيم يصل بسهولة الى بغداد لعدم وجود اعتراض عليه.وقال بارزاني في مقابلة مع قناة “رووداو” الكردية اطلعت عليه /المعلومة/ انه “من السهل على داعش أن يصل إلى بغداد، لأن هناك قلة من الناس تعترض على وجود الإرهاب، وهذا عنصر حيوي في أمن أي بلد”.واضاف ان “الانتخابات فلا علاقة لها بنشاط داعش أو التفجيرات، على ما أعتقد، فالتنظيم يريد أن يثبت أنه مازال باقياً، والتوترات السياسية في العراق تسهل تحركات داعش”.وتابع ان” تنظيم داعش مزود بأسلحة متطورة غير معروفة المصدر، ولا يزال يشكل خطراً على كردستان والعالم، محذراً من قدرة التنظيم “على الوصول إلى العاصمة العراقية بغداد بسهولة مستغلاً التوترات السياسية”.واوضح ان ” الطائرات التي قصفت داعش في ليلة الهجوم على مخمور كانت أميركية لكن الدولة الأولى التي زودتنا بالسلاح كانت إيران”.انتهى 25

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