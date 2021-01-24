بسبب موجة البرد.. حصة اضافية من النفط للمواطنين بدون بطاقة

2021/01/24 | 14:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

قررت وزارة النفط، رصد حصة اضافية الى المواطنين من النفط الابيض ودون بطاقة الحصة الوقودية وبواقع 300 دينار للتر.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب انه “بالنظر للانخفاض في درجات الحرارة، قررت وزارة النفط في الاجتماع القيادي للعمليات وبتوجيه من وزير النفط بتجهيز المواطنين في بغداد والمحافظات بحصة اضافية من النفط الابيض ، بواقع ٥٠ لتر خارج الحصة المقررة وبدون البطاقة الوقودية وبسعر ٣٠٠ دينار للتر الواحد .”

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