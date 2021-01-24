حكم جديد ضد مسؤول عراقي سابق.. استلم رشاوى من مدير

2021/01/24 | 14:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر حكم بالسجن ست سنوات للمرة الثانية ضد الساعدي

الترا عراق - فريق التحرير

أصدر القضاء، الأحد، حكمًا جديدًا بالسجن ضد رئيس هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي عن قضية ثانية.

وتتعلق القضية الجديدة، بحسب مصدر قضائي تحدث لـ "الترا عراق"، باستلام الساعدي رشاوى من مدير شركة "كي كارد" بهاء عبد الحسين.

وصدر القرار بالسجن ست سنوات مع غرامة بقيمة 10 ملايين دينار ضد الساعدي من قبل محكمة مكافحة الفساد المركزية، وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983، وهو الحكم الثاني إذ سبق أنّ صدر قرار مماثل ضد الساعدي في وقت سابق.

وبيّن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ الساعدي ما يزال يمثل أمام المحكمة في 4 قضايا أخرى.

وكشف المصدر أيضًا، أنّ "المحكمة أصدرت حكمًا بالسجن 4 سنوات ضد مدير شركة (كي كارد) بهاء عبد الحسين، في ذات القضية".

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