ارتفاع معدل التضخم في العراق خلال ديسمبر متأثرا بتغيير سعر الصرف

2021/01/24 | 14:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أطلق الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية، اليوم الأحد، تقريره النوعي للرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر/ كانون الأول لسنة 2020، وهو أول تقرير يصدره الجهاز بعد تغيير سعر الصرف.وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، عبد …

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