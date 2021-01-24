2021/01/24 | 14:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 12 دقيقة

النزاهة تضبط متهمين أضروا المال العام وحققوا منفعة شخصية في صلاح الدين

منذ ساعتين

جهاز مكافحة الارهاب يلقي القبض على ثلاثة ارهابيين في الانبار

منذ 15 ساعة

العمليات المشتركة تنعى آمر فوج في الحشد في صلاح الدين

منذ 16 ساعة

الحشد: نخوض مواجهات عنيفة ضد تعرض لـ”داعش” شرقي صلاح الدين

منذ 17 ساعة

مصدر: الغاء امر تعيين جودت في قيادة الشرطة الاتحادية وتعيين العامري بديلاً عنه

منذ 18 ساعة

الاستخبارات العسكرية تستولى على عدد من صواريخ القاذفات في ديالى

منذ 18 ساعة

اعتقال متهم بحوزته مخدرات شمالي بغداد

منذ 21 ساعة

اجرام بغداد تعلن القبض على 9 متهمين احدهم سرق 32 مليون دينار

منذ 22 ساعة

شرطة نينوى تلقي القبض على ستة عناصر من داعش

منذ 22 ساعة

الحشد الشعبي يعلن تدمير ثلاث مضافات لـ”داعش” في صلاح الدين

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكم بالسجن أربع سنوات بحق مدير شركة “كي كارد” وغرامة قدرها 10 ملايين دينار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكم بالسجن أربع سنوات بحق مدير شركة “كي كارد” وغرامة قدرها 10 ملايين دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).