قمر قُتلت على يد شقيقيها.. جريمة تهز السعودية وصديقة الضحية تروي التفاصيل

2021/01/24 | 14:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بقضية الشابة قمر، التي قتلت على يد شقيقيها بعد خطفها إلى مكان مجهول لمدة خمسة أيام، وفقاً لما يتم تداوله.

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