نائب: جمع تواقيع نيابية لتنفيذ حكم الاعدام بحق الارهابيين

2021/01/24 | 14:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

كشف النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الاحد، عن جمع تواقيع نيابية لتنفيذ حكم الاعدام بحق الارهابيين ردا على التفجير الانتحاري الاخير.

وقال كريم في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “التفجير الانتحاري الذي طال الابرياء في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد يتحمله من تقاعس عن تنفيذ واجباته”، لافتا الى ان “الحكومة تتحمل الخرق الامني الاخير بشكل كامل كونها المسؤل عن الملف الامني”.

واضاف ان “عدد كبير من اعضاء مجلس جمعوا تواقيع نيابية لتنفيذ الحكم بالارهابيين الذين يقبعون في السجون”، مبينا ان “الدولة تصرف اموال طائلة على الارهابيين في السجون وعليها ان تقوم باعدامهم ردا على التفجير الاخير”.

وكشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، امس السبت، عن دخول عدد من الارهابيين السعوديين من منفذ عرعر الحدودي.



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