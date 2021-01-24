القضاء يصدر حكمين بحق مدير شركة (كي كارد) ورئيس هيئة التقاعد السابق

2021/01/24 | 14:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أصدر القضاء، حكما بالسجن أربع سنوات بحق مدير شركة "كي كارد"، بهاء عبد الحسين، فيما فرض غرامة قدرها 10 ملايين دينار على رئيس هيئة التقاعد الوطنية السابق احمد عبد الجليل.

وقال مصدر قضائي، انه "بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد والجرائم المهمة، صدر حكم محكمة جنايات محكمة مكافحة الفساد المركزية بالسجن لمدة أربع سنوات بحق المتهم (بهاء عبد الحسين عبد الهادي) مدير شركة كي كارد وفق احكام المادة 310 من قانون العقوبات".

واضاف انه "تم فرض ايضا غرامة قدرها 10 ملايين دينار عن موضوع اعطاء رشاوي للمتهم احمد عبد الجليل رئيس هيئة التقاعد الوطنية السابق".

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